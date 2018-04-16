Тереза Мэй: Великобритания бомбила Сирию не по приказу США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает, что Соединенное Королевство присоединилось к военной операции в Сирии не по требованию США, а исходя из своих национальных интересов, передает РИА Новости.

Выступая в понедельник со специальным заявлением в парламенте, Мэй заявила, что правительство Великобритании сочло, что это будет правильным решением, и присоединились к военной операции в Сирии вовсе не по требованию президента США Дональда Трампа.

Также Мэй заявила, что удары Королевских ВВС в Сирии были тщательно рассчитаны и пришлись на военные объекты. По ее словам, первой была уничтожена база с ракетами. "А также объекты и оборудование по разработке зарина, их уничтожение резко сократит возможности сирийцев по использованию зарина в будущем", — сказала Мэй.

Она подчеркнула, что "был проведен тщательный научный анализ для обозначения цели, чтобы максимизировать разрушение объектов с химическим оружием и минимизировать риски для близлежащей местности", передает "Интерфакс".

Мэй утверждает, что сирийские власти стремятся скрыть ряд фактов, касающихся химатаки в городе Дума. "Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России". Кроме того, она раскритиковала Дамаск и Москву за трудности с обеспечением доступа инспекторов ОЗХО в Думу, где предположительно произошла химатака.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых, по данным Минобороны РФ, была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.