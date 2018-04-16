Британская газета принесла свои извинения Алишеру Усманову за фейковые новости

Фейковые новости: британская газета Times признала, что опубликовала недостоверные сведения, которые касались российского бизнесмена Алишера Усманова. По требованию его адвокатов издание удалило эту информацию с сайта и в официальном письме принесло свои извинения, сообщает телеканал "Россия 24".