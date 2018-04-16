Заключенный, сбежавший из Алькатраса 50 лет назад, попросился обратно

Власти США опубликовали письмо, полученное ими в 2013 году от мужчины, который называл себя бывшим заключенным тюрьмы Алькатрас, сбежавшим оттуда почти 50 лет назад. 83-летний автор послания утверждал, что он готов вернуться в камеру, если ему предоставят лечение от рака, сообщает The Telegraph.

"Это Джон Энглин. Я сбежал из Алькатраса в июне 1962 года вместе со своим братом Кларенсом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, и я у меня подорвано здоровье. У меня рак", — отметил автор письма.

"Нам всем удалось выжить и скрыться в тот вечер. Фрэнк умер в октябре 2005 года. Его могила находится в Александрии, на ней имя другого человека. Моего брата не стало в 2011 году", — рассказал американец о судьбе своих сокамерников.

"Я готов сообщить вам, где нахожусь, если вы объявите по ТВ, что отправите меня в тюрьму не более чем на год и предоставите лечение. Это не шутка, я абсолютно искренен", — такими словами заканчивалось загадочное письмо.

Все эти годы Джон Энглин и его соратники считались погибшими. Беглецы вошли в историю, как единственные заключенные, которым удалось покинуть самую охраняемую тюрьму США на тот момент.

История этого побега продолжала интересовать журналистов все эти годы. Сорудники СМИ и даже некоторые следователи неоднократно подвергали сомнению официальную версию представителей власти на этот счет.

В 2012 году члены Министерство юстиции США смоделировали на компьютере, как могли бы выглядеть беглецы спустя 50 лет.

Интересно, что родственники сбежавших преступников не раз говорили, что заключенные звонили им с воли и даже присылали открытки. Сестра Энглинов утверждала, что ее братьям удалось сбежать в Мексику. Тем не менее, эти слова никто не воспринял всерьез. Как и письмо, которое пришло в ФБР в 2013-м.

Послание решили обнародовать только сейчас, с началом очередного этапа следствия по преступлению 50-летней давности. Журналисты отмечают, что даже если послание подлинное, его автор, страдавший от рака, скорее всего, уже мертв.