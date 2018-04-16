Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают

Военные ведомства США, Великобритании и Франции объявили, что нанесли удар только по трем объектам в Сирии. Однако анализ, проведенный российскими военными, показывают: эти цели не были защищены системами ПВО или закопаны под землю. Для их уничтожения хватило бы и 30 ракет, а не 103, которые выпустили Штаты и их союзники. Все-таки боевая часть американского "Томагавка" может весить до 500 килограммов, отметил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На основе этих данных российское оборонное ведомство делает вывод, что целей субботней атаки было гораздо больше, чем три. Ракеты и бомбы были направлены и на другие военные объекты, в том числе аэродромы сирийской армии. Поэтому к официальным заявлениям иностранных военных можно относиться с большой долей скепсиса, считает Конашенков.

В итоге американские ракеты столкнулись с мощной противовоздушной обороной Арабской Республики, которая состоит из комплексов советского производства С-200, С-125, "Бук", "Оса", "Квадрат" и "Стрела". Плюс атаку с воздуха помогал отражать современный российский ЗРПК "Панцирь-С1", эффективность которого достигла почти 100%. Он выпустил 25 ракет, 23 из которых попали в цель.

У остальных комплексов ПВО точность немного хуже. Впрочем, с основной задачей они справились. Министерство обороны еще раз подтвердило, что из 103 крылатых ракет перехвачена 71. Всего сирийские войска потратили 112 ракет-перехватчиков.

Напомним, 14 апреля рано утром боевые корабли США, а также авиация Франции и Великобритании нанесли удар по военным объектам в Сирии. Ракеты стартовали из Красного и Средиземного морей, Персидского залива.