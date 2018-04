Экстравагантный Трамп: он постоянно думает о санкциях к России и хочет встречи с Путиным

О введении новых санкций против России в Белом доме думают постоянно. Об этом сегодня рассказали в Госдепе США. Очередной пакет антироссийских мер может появиться уже в ближайшие часы. На этот раз против компаний, которые, якобы, связаны с поставками в Сирию двойных технологий. При этом в администрации утверждают, что Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным. А американские СМИ узнали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис лично отговаривал президента бить по российским объектам в Сирии, а сам Трамп устроил скандал из-за высылки непропорционального, по сравнению с европейскими странами, числа российских дипломатов.

В ожидании обещанных новых антироссийских санкций рынки получили новое экстравагантное сообщение от Дональда Трампа в Твиттере. По мнению президента США, Россия, оказывается, виновна еще и манипуляциях с курсом рубля.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!