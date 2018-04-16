Больше пафоса: Совет ЕС поддержал удары по Сирии единодушно

Ракетные удары США, Британии и Франции несколько часов обсуждали в в Люксембурге главы МИД 28 стран-членов ЕС. Акцию поддержали единодушно, в сдержанных формулировках. И тут же добавили, что военного решения для Сирии не существует.

В оценке ударов по Сирии Евросоюз не вышел за рамки родоплеменных интересов и инстинктов. Собравшиеся в Люксембурге министры иностранных дел ЕС, чтобы понять, что произошло в ночь на субботу, руководствовались примитивным принципом "свой всегда прав": "своих" одобрили, "чужих" осудили.

"Мир говорит — хватит химического оружия, этот столетний запрет был нарушен уже не раз под властью Башара Асада, — подчеркивает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. — Пришло время нам сказать "Нет!". То, что мы сделали, было правильным решением".

Больше пафоса. Неважно, что в ночном налете участвовали только три страны — мотивируй этот гуманитарный разбой от имени всего мира, или от всего международного сообщества, как вместе с Джонсоном делает президент Франции, и рупор независимых СМИ донесет твое послание до человечества.

"Вы подменили собой международное сообщество?" – звучит вопрос журналиста.

"Нет, это как раз международное сообщество вмешалось, причем весьма аккуратно", — отвечает президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон сегодня, как именинник, на европейской сцене. По его утверждению, именно он убедил Трампа ограничить географию ударов только химическими объектами Асада, только он имеет прямой контакт с Москвой — о чем неустанно напоминает, и что явно и не без оснований повышает его самооценку. Впрочем, у себя дома президент Франции нарвался на критику со стороны парламентской оппозиции.

Нужно разговаривать с Россией, Турцией и Ираном, соглашается Макрон, однако разговоры эти, судя по всему, будут направлены только на то, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования в Сирии, идущий под контролем этих трех стран, без прямого участия Запада. Поэтому цель Запада — сорвать дело, начатое в Астане, перевести все в какое-то иное русло: как минимум — вернуться к недееспособному женевскому формату, как максимум — придумать что-то новое, что ослабило бы или исключило влияние России, Ирана, да и самих сирийских властей на процесс.

Этот интеллектуальный поиск идет в Европе сразу по всем направлениям — отсюда просто режущие слух противоречия. "Мы уже давно наблюдаем нежелание сирийского режима начать серьезные переговоры в Женеве, — говорит верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. — Мы призываем Россию и Иран использовать свое влияние на Дамаск, чтобы начать серьезные обсуждения в рамках формата ООН в Женеве".

"Решение будет включать всех, кто имеет влияние в регионе, — добавляет министр иностранных дел Германии Хайко Маас. — Невозможно представить, чтобы тот, кто использует химическое оружие против своего народа, был частью этого решения".

Доказательств самой химической атаки или подтверждения того, что она была осуществлена властями Сирии как не было так и нет, но работу западной дипломатии сильно облегчает то обстоятельство, что доказательства ей в принципе нужны — ведь не военные, а как раз политики и дипломаты были заказчиками ракетных ударов по Сирии. В ночь на субботу Запад, напоминая о том, что его забыли пригласить, постучался в закрытые двери Астаны "Томагавками". И нельзя поручиться за то, что он не постучится в них снова.