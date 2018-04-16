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Роскомнадзор против Telegram 16 минут назад
Без Telegram: россиянам напомнили об альтернативах, Дуров борется за мессенджер
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировку сервиса Telegram. Основанием для этого стало решение суда.
Утром Telegram добавили в Единый реестр запрещенной информации. Операторам связи направили предписание, и теперь по закону они должны заблокировать сервис в течение суток. Также Роскомнадзор попросил все магазины приложений удалить мессенджер. Но руководство Telegram пытается восстановить его работу.
"Как говорится, такая борьба снаряда и брони, — заявляет глава Роскомнадзор Александр Жаров. — То есть, мы будем выявлять миграцию мессенджера, добавлять выгрузку новых ip-адресов и, в конечном итоге, снова их блокировать. Он то будет появляться, то пропадать. Естественно пользоваться, пользователям будет неудобно.
Причиной для блокировки послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. По мнению Роскомнадзора, эти действия угрожают интересам России и ее граждан, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях. Но в самой компании утверждают, что выполнить требования ФСБ невозможно по техническим причинам.
Если с сим-картой российского оператора поехать, например, в Европу, то Telegram и там работать не будет. Так уверяют в Роскомнадзоре. Ведь, несмотря на то, что в Европе связь будет осуществляться через иностранного оператора, российский оператор будет ее блокировать. А вот если иностранец приедет в Россию, например, с европейской сим-картой, то в зависимости от того, какой у него оператор, доступ к мессенджеру может появиться. Есть и другие способы обхода блокировки. Например, сам мессенджер советует систему VPN. Ее пока не ограничили.
"Мы в настоящий момент определяем, так называемую, сигнатуру, то есть полный код тех VPN-сервисов и прокси-сервисов, которые используются в настоящий момент. И в дальнейшем будем смотреть, насколько массово они используются. И принимать решение, что с ними делать", — поясняет глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Основатель и глава Telegram Павел Дуров полагает, что блокировка не приведет к снижению уровня террористической угрозы, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи. Главным последствием блокировки, по его мнению, станет ухудшение качества жизни миллионов россиян и снижение уровня национальной безопасности страны, ведь часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.
В марте аудитория Telegram в России составила по разным данным от 12 до 15 миллионов человек. Точнее, 12,4 миллиона человек, свидетельствуют подсчеты Mediascope. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 миллионам человек. И глава Роскомнадзора в их числе.
"Безусловно, вы знаете, я пользуюсь многими мессенджерами. Дело в том, что это часть моей работы. И в настоящее время на двух смартфонах наблюдаю через VPN-сервис, другой без VPN, как деградируют мессенджеры", — говорит руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
В Роскомндазоре подчеркивают, что если все-таки руководство мессенджера согласится предоставить ключи шифрования, блокировку отменят.
Но ведь многие даже государственные структуры вели в Telegram свои каналы. Они уже нашли замену?
В Минобрнауки уже перестали вести свой Telegram-канал. В МИДе России собираются перейти на Viber.
"Мессенджеров бесконечное количество. Есть WhatsApp, есть Viber. Это из импортных. Из наших есть ICQ, "Там-Там". Их порядка 40. Поэтому, мне кажется, что у современных пользователей обычно на смартфоне стоит несколько мессенджеров. У разного свой круг привычки потребления", — подчеркивает советник президента России Герман Клименко.
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