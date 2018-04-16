Депутат Думы хочет выбрать новый талисман аэропорту Крыма вместо "английской собачки"

Депутат Госдумы предложил выбрать новый талисман для аэропорта в Крыму вместо "английской собачки". 16 апреля в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил выбрать талисман для нового терминала аэропорта Симферополя. По мнению депутата, бордер-колли, выведенная в Великобритании, не может быть символом крымского аэропорта.

"Открыли отличный аэропорт в Крыму, выбрали талисманом английскую собачку и везде это озвучивают! Может, еще енота американского выберем? Вообще тогда будет классно!", — заявил депутат.

Ведущий Евгений Попов не остался в стороне и предложил сделать талисманом медведя.

"Тогда сразу все проблемы решатся в стране. Давайте сразу поменяем", — пошутил ведущий.

А политик Сергей Станкевич предложил остановить выбор на сибирской лайке.

Утром 16 апреля новый терминал аэропорта Симферополя принял свои первые рейсы. Генеральный подрядчик строительства комплекса подарил гендиректору предприятия щенка породы бордер-колли по кличке Alis felices, что означает Крылья удачи. Собаку назвали Алиса, она войдет в состав службы кинологов аэропорта Симферополя.