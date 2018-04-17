Поздним вечером в понедельник, 16 апреля, в Москве началась первая весенняя гроза.

На востоке столицы сверкают молнии и слышен гром, передает РИА Новости.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказывала СМИ, что к среде в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.