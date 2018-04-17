В Хабаровске опознали пятерых из шести летчиков, погибших при крушении Ми-8

По итогам генетической экспертизы опознан пятый пилот вертолета Ми-8 Виктор Посохов. Об этом сообщил СМИ представитель КГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

В настоящее время готовятся документы для выдачи тела летчика родственникам.

Представитель бюро отметил, что идентификацию еще одного летчика Макарова будут проводить только после того, как образцы ДНК его матери придут из Саратова. Следователи ожидают биоматериалы к середине недели, передает агентство "Интерфакс".

14 и 16 апреля в Хабаровске хоронили трех пилотов, которых смогли опознать родственники.

17 апреля в храмах Хабаровской епархии пройдут поминальные молебны по погибшим летчикам вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 11 апреля. Тогда в результате катастрофы погибли все шесть человек, находившихся на борту.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Продолжается расследование.