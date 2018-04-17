Армия Израиля не располагает информацией о ракетных ударах по Сирии

Армия обороны Израиля не располагает информацией относительно ракетных ударов в сирийской провинции Хомс, где ранее, согласно данным агентства SANA, подвергся обстрелу военный аэродром. Об этом СМИ сообщил представитель пресс-службы армии.

Отвечая на соответствующий запрос, собеседник подчеркнул, что не располагает информацией о каких-либо инцидентах такого типа.