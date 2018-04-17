В крупнейшем порту Бразилии изъяли почти полтонны кокаина

Власти Бразилии нашли 453 килограмма кокаина на борту судна, которое следовало из порта Сантус в английский Ливерпуль. О находке сообщил телеканал Globovisión.

Как уточняется, наркотик в виде таблеток был спрятан в двух контейнерах с бумагой. На прошлой неделе в этом же порту (крупнейшем в стране и служащим морскими воротами Сан-Паулу) таможенники обнаружили 450 килограммов кокаина в мешках с органическим сахаром. Этот нелегальный груз также планировалось доставить в Европу.

С начала текущего года в Сантусе в ходе различных операций правоохранители изъяли в общей сложности более 4 тонн кокаина, передает ТАСС.