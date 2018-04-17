Активистов, протестовавших против блокировки Telegram, оставят в полиции до утра

Правоохранители составили протоколы об административном правонарушении в отношении 13 участников несанкционированной акции против блокировки мессенджера Telegram у здания ФСБ в Москве. Об этом рассказала одна из задержанных, участница группы Pussy Riot Мария Алехина на своей странице в социальной сети.

Как уточнила Алехина, их оставляют в ОВД Мещанское на ночь за то, что они запускали бумажные самолетики в ФСБ. Основание — статья 20.2 КоАП ФР ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее 13 участников акции протеста пришли на Лубянскую площадь. Активисты протестовали против блокировки мессенджера Telegram, кидая в здание разноцветные бумажные самолетики.

Среди задержанных – участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов (Энтео), напоминает агентство "Интерфакс".

Пока правоохранительные органы никак не прокомментировали данную ситуацию.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Мобильные операторы на территории России получили команду ограничить доступ к приложению на территории страны. Как сообщил СМИ глава Роскомнадзора Александр Жаров, на блокировку мессенджера уйдет несколько часов.