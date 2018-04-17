В Забайкалье площадь лесных пожаров за сутки выросла в два раза

За последние сутки площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края, которые на сегодняшний день является лидером по количеству пожаров в России, выросла более чем в два раза – с 1572 до 3490 гектаров. Такие данные сообщили представители пресс-службы министерства природных ресурсов региона.

Как уточняется, по состоянию на 8:00 17 апреля в Забайкалье зафиксировано 13 лесных пожаров, пять из них локализованы. Населенным пунктам ничего не угрожает.

16 апреля власти Забайкалья ввели на территории региона особый противопожарный режим. В большинстве районов отдельно закрыт доступ в лес, передает РИА Новости.

На 16 апреля текущего года наибольшее количество лесных пожаров на территории России приходится на Забайкальский край – в регионе зафиксировано 19 пожаров из 37, действующих сейчас в России. Всего с начала года в Забайкалье было 200 лесных пожаров – это в полтора раза больше, чем в Амурской области и Приморье, и в десятки раз больше, чем в других субъектах Российской Федерации.