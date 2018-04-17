"Торонто" победой над "Бостоном " сократил отставание в серии Кубка Стэнли

В Кубке Стэнли продолжаются матчи четвертьфинальной серии Восточной конференции. В третьем поединке "Торонто Мэйпл Лифс" после переезда серии в Канаду смог на своем льду одержать победу над "Бостон Брюинз" со счетом 4:2. Этот успех "листьев" позволил им сократить отставание от соперника в серии до минимальных 1:2.

Забитыми шайбами в составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайл, оформивший дубль Патрик Марло и Остон Мэтьюс. У "Брюинз" по голу забили Адам Маккуэйд и Здено Хара. Отметим, что за "Торонто" 22 минуты и 47 секунд отыграл российский легионер Никита Зайцев, однако очков набрать ему не удалось.

Следующий поединок команд состоится 20 апреля на домашней площадке "Торонто".