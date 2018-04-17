Кубок Стэнли. Очки Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Нью-Джерси"

Третий матч противостояния между "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Джерси Дэвилз" завершился победой "дьяволов" на своей домашней арене с крупным счетом 5:2. У хозяев забивали Тейлор Холл, Уилл Батчер, Стефан Ноэсен, Блейк Коулмэн и Бен Лавджой.

В составе "Тампы" два результативных балла набрал российский нападающий Никита Кучеров, который благодаря двум передачам на своих партнеров Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса помог своей команде к 41 минуте вести со счетом 2:1. Однако за оставшееся время заключительного периода "дьяволы" смогли дважды поразить ворота еще одного россиянина – Андрея Василевского, а затем еще дважды забивали уже в пустые ворота, когда у "молний" вместо вратаря выходил шестой полевой игрок. Сам Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.

Благодаря этому разгрому подопечные Джона Хайнса смогли сократить отставание от "молний" в серии – теперь они уступают с минимальным счетом 1:2. Следующий поединок состоится также на домашней площадке "Нью-Джерси" 19 апреля, после чего серия вновь переедет в Тампу.