Журналисты из США не нашли в сирийской Думе свидетельств химической атаки

Американские журналисты не нашли в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. Об этом заявил сотрудник телеканала One America News Network Пирсон Шарп.

По его словам, версию о химической атаке не подтвердил ни один из опрошенных жителей города. В своем репортаже Шарп рассказал, что представители СМИ отправились в Думу в сопровождении представителей сирийского правительства. Работе прессы они не мешали, передает телеканал "Россия 24".

Журналисты сами выбирали, у кого из местных жителей брать интервью. Они осмотрели площадь, где 7 апреля якобы произошла химическая атака, и побывали в больнице, где, как утверждалось ранее, находятся пострадавшие от той самой вымышленной атаки.