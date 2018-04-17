Чили выступает против антироссийских санкций со стороны Запада

Против односторонних антироссийских санкций высказался посол Республики Чили Родриго Ньето.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на влияние ограничений со стороны Запада, Россия добилась успехов во многих сферах.

"Мы продолжим развивать все торговые возможности, которые нам предоставляются", — цитирует слова посла телеканал "Россия 24".

Также, по словам Родриго Ньето, Чили надеется подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.