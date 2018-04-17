РФПЛ рассмотрит отмену желтых карточек со следующего сезона

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона в регламент чемпионата России по футболу могут быть внесены изменения. В частности, функционер заявил о том, что могут быть отменены те предупреждения, которые были несправедливо показаны футболистам.

"У нас высокий накал в чемпионате и понятно, что ошибки арбитров неприятны, но они были, есть и будут, — приводит слова Прядкина "Спорт-экспресс". – Если будет ходатайство о смене регламента, чтобы при несправедливом решении рефери можно было отменить желтую карточку, то мы готовы рассмотреть его и предложить Российскому футбольному союзу(РФС). Но это произойдет только перед началом следующего футбольного сезона чемпионата".

Напомним, что в матче 26 тура между "Краснодаром" и тульским "Арсеналом" футболист хозяев Федор Смолов ударом по ноге был сбит защитником гостей, однако главный арбитр Артем Чистяков вместо назначенного пенальти в ворота "канониров" показал желтую карточку Смолову якобы за симуляцию. Это предупреждение стало для игрока четвертым и по регламенту он пропустит следующий матч против прямого конкурента в таблице – московского ЦСКА.