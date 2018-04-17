Американский журналист из Сирии: ни один житель Думы не подтвердил версию химатаки

Американские журналисты не нашли в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. Об этом заявил сотрудник телеканала One America News Network (OANN) Пирсон Шарп. По его словам, версию о химатаке не подтвердил ни один из опрошенных жителей города.

Его рассказ в прямом эфире занял более десяти минут. Корреспондент телеканала One America News Network Пирсон Шарп все это время говорил о том, что увидел в Сирии собственными глазами. Городская площадь в Думе, где якобы произошла химатака, улицы и дома. Нигде ни следа события, которое в начале апреля стало главным инфоповодом во всех мировых СМИ.

Журналисты отправились в Думу в сопровождении представителей сирийского правительства. Работе прессы они не мешали. Репортеры сами выбирали, куда идти и с кем общаться. Версию о химатаке не подтвердил ни один из опрошенных жителей города.

"Местные жители сказали мне, что террористы сфабриковали эту атаку. Это было сделано, чтобы добиться удара западных государств по сирийской армии, чтобы та отстала от них, а террористы смогли бы скрыться. И такую историю я слышал от многих и многих людей", — рассказал Пирсон Шарп.

Также, по словам американского журналиста, пресса побывала в больнице, где, как утверждалось ранее, находятся пострадавшие от той самой вымышленной атаки. Медики и пациенты в один голос говорят: никакой реальной химатаки не было. Просто в какой-то момент в больницу ворвались незнакомцы с криками о химатаке и, сея панику, начали поливать водой из шлангов якобы пострадавших. При этом зачем-то снимали происходящее на видео. А потом стремительно скрылись в неизвестном направлении.

"Я разговаривал с главным врачом больницы, — продолжил Шарп. — И он подтвердил, что в тот день в госпитале не было ни одного погибшего от воздействия отравляющих веществ. По его словам, даже не было признаков их применения".

Сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума появились 7 апреля. Разбираться в ситуации отправились представители российского Центра по примирению враждующих сторон. Но после тщательного обследования города следов применения химического оружия так и не нашли.