Гвардиола получит на усиление "МанСити" 200 млн фунтов стерлингов
Руководство "Манчестер Сити", ставшего несколько дней назад чемпионом Англии, готово усилить состав команды. На приобретение новых игроков будет выделено 200 миллионов фунтов стерлингов.
"Горожанам" мало успехов на внутренней арене. В следующем сезоне перед тренером Хосепом Гвардиола будет поставлена задача выиграть Лигу чемпионов. Для этого испанский футболист сможет приобрести нужных для достижения этой цели футболистов.
На усиление состава будет выделено 200 миллионов фунтов стерлингов. Все трансферы будут осуществлены по согласованию с пожеланиями Гвардиолы. В списке потенциальных новичков по информации "Спорт-Экспресс" входят Тома Лемар ("Монако"), Фред ("Шахтер"), Жоржиньо ("Наполи"), Жан Мишель Сери ("Ницца"), Юлиан Вайгль ("Боруссия" Дортмунд), Рияд Марез ("Лестер"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм").
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