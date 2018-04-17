Студенты магистратуры получили отсрочку от армии

Конституционный суд РФ предписал федеральному законодателю внести изменения в правовое регулирование предоставления отсрочек от службы в армии для обеспечения непрерывности образовательного процесса, передает "Интерфакс".

В решении КС констатировал, что у выпускников средних школ, даже если им исполнилось 18 лет, есть возможность поступить в высшее учебное заведение. А обучающимся в вузах обеспечивается право получения непрерывного высшего образования. Однако существует ограничение по количеству отсрочек, и, получая образование следующего уровня воспользоваться ими можно лишь дважды.

Как отмечается в постановлении КС, таким образом граждане одной и той же категории оказываются в неравных условиях в возможности получения высшего образования по программе магистратуры, так как одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет.