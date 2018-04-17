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Российский Крым 5 минут назад
Крым передал в федеральную собственность часть косы Тузла
В федеральную собственность Крым передал более 6,53 тысячи квадратных метров на острове Коса Тузла. Через остров Тузла проходит Крымский мост – транспортный переход, который соединит Керченский и Таманский полуостровы через Тузлу и Тузлинскую косу. Остров Тузла находится в Керченском проливе. Его площадь 3,5 квадратных километра. Длина этого песчаного острова составляет 6,5 километра, а ширина не превышает полукилометра.
Право федеральной собственности на эту землю возникает со дня утверждения акта приема-передачи, сообщает "Интерфакс". Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность для нужд строительства объекта федеральной инфраструктуры.
При этом собственником участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, а правообладателем — подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Тамань".
Крымский мост – самый длинный в России мостовой переход длиной 19 километров, который соединит Крымский полуостров с материковой частью России. По мосту пройдут автомобильная и железнодорожная дороги. Автомобильное движение откроется по мосту уже в мае 2018 года для легковых машин и автобусов, движение для грузовиков будет открыто осенью. Поезда через Керченский пролив пойдут в декабре 2019 года. Строительство обойдется почти в 228 миллиардов рублей.
Остров Тузла был предметом территориального спора между Россией и Украиной в 2003 году. После того, как Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года, вопрос о принадлежности Тузлы был полностью снят.
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