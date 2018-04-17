Армянская оппозиция объявила о начале бархатной революции

В Ереване лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Никол Пашинян на протестном митинге заявил, что "начинает бархатную, народную и мирную революцию".

"В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки", — сообщил Пашинян собравшимся, передает ТАСС.

Митингующие протестуют против назначения на должность премьер-министра бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Он является единственным кандидатом на этот пост и в настоящее время выступает с речью в парламенте страны.

Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции, однако манифестанты заблокировали вход в здание.