Проверить здоровье: 21 апреля в парках состоится акция "Пульс города"

21 апреля телеканал "Москва 24" в пятый раз проведет акцию "Пульс города", в рамках которой горожане смогут получить консультации у лучших врачей города.

Проверить здоровье можно будет с 12:00 до 20:00 в мобильных пунктах в парке "Зарядье" (павильон "Купол"), на Тверской площади, в Парке искусств "Музеон" (павильон "Школа"), в Саду им. Баумана, на ВДНХ (павильон №59 "Зерно"), в парке "Сокольники" (павильон на Фестивальной площади) и в саду "Эрмитаж".

Вместе с врачами общей практики и врачами-дерматологами на четырех площадках будут присутствовать известные столичные медики. А в студии телеканала "Москва 24" соберется профессиональный медицинский совет. В режиме реального времени он будет рассматривать каждый случай, который вызовет опасение медиков и поможет врачам диагностических пунктов в спорных ситуациях.

Акция "Пульс города" впервые стартовала в сентябре 2017, мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап состоялся в октябре 2017 года в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца. В декабре акция прошла на городских катках, а в феврале 2018 года — в парках столицы. За это время медики проконсультировали почти 3 тысячи человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и поверили свое здоровье.