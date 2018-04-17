СМИ: Индия покупает четыре российских сторожевика
Индия и Россия могут подписать контракт на поставку четырех сторожевых кораблей проекта 11356 уже в июне. Первые два собираются построить на калининградском заводе "Янтарь". А остальные на верфях покупателя, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства уточнил, что сторожевики возведут с нуля. А те корпусы, которые уже есть на судостроительном заводе, использовать не будут. Переговоры уже идут, Россия и Индия обсуждают целый ряд вопросов, среди них и цена.
Сторожевой корабль проекта 11356 относится к классу фрегатов. То есть максимальная длина – 124 метра, ширина – 15 метров, а водоизмещение около 4 тысяч тонн.
Этот фрегат универсален и может как вести бой с подводными и надводными кораблями противника, так и отражать атаки с воздуха. Основное вооружение сторожевика – 8 ракет Club-N. Это экспортная версия комплекса "Калибр". Дополнительно проект 11356 оснащен 100-миллиметровым орудием А-190Э, двумя торпедными аппаратами и реактивным бомбометом РБУ-6000 для борьбы с подлодками.
К оборонительному оружию относятся зенитные комплексы "Штиль-1" и "Каштан". Первый работает на средней дистанции – до 32 километров. Второй – это ближний рубеж защиты. Две его 6-ствольных пушки калибром 30-миллиметров способны уничтожить противника на расстоянии до 4 километров. А 8 зенитных ракет имеют радиус действия около 10 километров.
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