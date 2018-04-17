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17 апреля 201815:24

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о проблемах с регистрацией

В столичном аэропорту Шереметьево опровергли информацию о сбое в системах регистрации на рейсы.

"Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Системы регистрации пассажиров и багажа функционируют без сбоев", — сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что часть сервисов Шереметьева якобы заблокирована Роскомнадзором.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Для обхода блокировки Telegram начал использовать IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство стало блокировать и адреса этих сервисов. В частности, из-за этого возникли проблемы у мессенджера Viber.

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