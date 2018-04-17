Отмыть от грязи: столичное хозяйство приводят в порядок после зимы
Водные процедуры для столичных памятников: после зимы очистить от грязи и пыли предстоит сотни скульптур. Например, сегодня на Пушкинской площади мыли памятник великому поэту. Кстати, погода пока благоприятствует коммунальщикам, до конца месяца нужно закончить ремонт ограждений, убрать мусор с газонов и привести в порядок станции метро.
Чтобы вымыть памятник от зимней грязи, его сначала обрабатывают специальным шампунем, который не содержит щелочи, после чего очищают сильным напором воды. Всего в этом месяце планируют помыть около 1,5 тысяч различных объектов, в том числе 176 памятников — это только в Центральном административном округе.
В первую очередь отмывают небольшие скульптуры, но уже в ближайшее время обещают почистить крупные памятники — Петру Первому на Крымской набережной и Князю Владимиру на Боровицкой площади. Ну, а одним из первых от пыли и грязи отмыли монумент Владимиру Шухову на Сретенском бульваре.
"Кроме памятников впереди ремонт ограждений, ремонт газонов, удаление сухостойных деревьев, обрезка ветвей. До 20 апреля планируем закончить", — рассказывает Сергей Шиянов, заместитель руководитель ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО".
Весенняя уборка кипит и в метро. Здесь, правда, работают по ночам, чтобы не мешать пассажирам и движению поездов. Моют эскалаторы, турникеты, стены вестибюлей, скульптуры и барельефы очищают от пыли. В порядок привели уже больше 100 станций.
"Будет демонтирован второй уровень входных дверей. Эти работы мы проводим на всех станциях, чтобы в течение летнего периода был дополнительный доступ воздуха на территорию метрополитена", — объясняет Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальника Московского метрополитена.
На помощь коммунальщикам пришла погода. В Москве прогремела первая весенняя гроза, шел дождь. Утром 17 апреля над городом был сильный туман: семь самолетов даже не смогли приземлиться в аэропорту Домодедово, их пришлось отправить в Белгород и Нижний Новгород.
"Так проявил себя теплый фронт балтийского циклона. Сегодня большую часть дня Москва будет находиться в теплой части этого облачного вихря, и температурный режим у нас ожидается почти на 8 градусов выше средних многолетних значений", — говорит Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
Накануне температура воздуха в столице побила рекорд 70-летней давности, на станции ВДНХ было зафиксировано 20 градусов тепла.
Сейчас в городе ясно, но синоптики советуют все же зонт дома не оставлять: к вечеру в столице снова пойдет дождь. Осадки обещают в течение всей недели. Но будет достаточно тепло — плюс 13-15 градусов. Немного похолодает 22 апреля – до плюс 9 градусов днем.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американские журналисты не нашли следов химатаки
- Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram
- Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью
- Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии
- Боевик подорвал себя во время операции ФСБ
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Лавров: РФ пересмотрит прежний отказ Сирии в С-300
- Третья мировая война: ядерная или экономическая?
- Трамп распорядился отложить введение санкций к РФ
- Telegram обошел блокировку в России
- Топ-10 городов Европы с самым ужасным трафиком
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- В Москве вручили награды полицейским-героям
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси