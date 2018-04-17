Мир подошел к опасной черте: Патриарх и Папа приняли совместное заявление

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность известил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он зачитал представителям средств массовой информации текст заявления, в котором оба предстоятели выразили свою глубокую озабоченность тем, что продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке грозят перерасти в глобальный конфликт.

Духовные лидеры предупреждают о том, что мир подошел к опасной черте – провалу международных отношений разных стран и сворачиванию сотрудничества.

В документе констатируется, что "ужасы мировых войн прошлого века, не идут ни в какое сравнение с тем, насколько катастрофическими могут быть последствия мировой войны сегодня".

Перед лицом столь страшной угрозы человечеству Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск призывают всех мировых лидеров осознать свою ответственность перед людьми и Богом, и наладить политический диалог друг с другом.

Обращен призыв также и членам ООН – вспомнить о своем долге перед людьми планеты и преодолеть разногласия между собой.

Митрополит Иларион отметил, что обращение было принято по результатам телефонных переговоров Патриарха и Папы, и его поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.