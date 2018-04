Методика, разработанная в России, впервые позволила астроному-любителю открыть планету

Учёные из Екатеринбурга, Иркутска и Петербурга придумали метод обработки данных, который позволил открыть новую планету с помощью небольшого любительского телескопа. Это беспрецедентный случай в истории астрономии. Препринт научной работы большого коллектива авторов, принятой в печать журналом Publications of the Astronomical Society of the Pacific, опубликован на сайте arXiv.org.

Как сообщает пресс-релиз Уральского федерального университета (УрФУ), экзопланета была открыта в рамках проекта Kourovka Planet Search (KPS), то есть "Коуровский поиск планет". В ходе этой работы астрономы наблюдали участки в созвездиях Лебедя, Кассиопеи и Большой Медведицы.

Поиск новых миров ведётся методом транзитов. Всего на сегодняшний день участниками KPS найдено четыре кандидата в экзопланеты. То есть результаты наблюдений говорят о наличии небесного тела, но этот факт ещё нужно подтвердить с помощью независимых исследований.

Кандидат, оказавшийся действительно существующей планетой, был открыт астрономом-любителем из США с помощью телескопа с диаметром зеркала всего 28 сантиметров. Алгоритм обработки данных, благодаря которому столь слабый инструмент оказался способным обнаружить планету, был разработан учёными УрФУ, Иркутского государственного университета (ИГУ) и Главной астрономической обсерватории РАН, более известной как Пулковская обсерватория.

В дальнейшем открытие подтвердили астрономы из Бельгии, США, Англии, Франции, Нидерландов, Турции, Португалии, Литвы, Италии и Канады. "Контрольные" наблюдения велись в большие профессиональные телескопы.

"По сути, впервые открыта экзопланета при определяющей роли отечественных астрономов, хотя это тоже международный проект. Надо заметить, что именно методика обработки данных, разработанная екатеринбургскими, иркутскими и пулковскими астрономами, позволила американскому астроному заподозрить, что возле далёкой звезды в Большой Медведице может оказаться планета", – говорит директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев в пресс-релизе вуза.

Открытый мир, разумеется, оказался горячим юпитером. Это естественно: планету обнаружить тем проще, чем больше она по размеру и ближе к своей звезде. Поэтому экзопланеты этого типа чаще всего попадаются в сети астрономов. Но обыденностью горячие юпитеры стали только для тех, кто работает с данными профессиональных (и очень дорогих) телескопов. Открытие какой бы то ни было планеты в любительский инструмент – событие, которого ещё никогда не случалось.

Тело, обозначенное KPS-1b, на 9% больше Юпитера по массе и на 3% по радиусу. Но от своего светила оно отстоит всего на четыре миллиона километров. Это более чем в 30 раз меньше, чем дистанция между Землёй и Солнцем. Поэтому и температура атмосферы там достигает 1500 градусов Цельсия, а "год" длится 41 земной час.

Родительская звезда относится к спектральному классу К1, то есть это оранжевый карлик. В целом она похожа на Солнце, уступая ему по массе примерно 10%. Расстояние между Землёй и свежеоткрытым миром оценивается в примерно в 2600 световых лет.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о сверхновой, открытой астрономом-любителем, и о начале работы первой общедоступной интернет-обсерватории в России.