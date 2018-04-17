Звезда сериалов Сергей Фролов может оказаться на улице из-за мошенников
Звезда сериалов Сергей Фролов, чтобы не остаться без крыши над головой, объявил голодовку. Таким образом он пытается привлечь внимание к проблеме с микрофинансовыми организациями, которые существуют в стране.
В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1", выяснилось, что пять лет назад его мама Галина Мироновна взяла два кредита в два миллиона рублей, а залогом стала квартира стоимостью более 15 миллионов рублей, которую сейчас Сергей может потерять. В итоге непомерная кредитная кабала убила женщину – не выдержало сердце. Сергей лишился недвижимости, которая должна была стать его наследством, и сейчас пытается доказать, что его мама стала жертвой мошенничества.
"С 20 марта мы объявили голодовку, пытались достучаться до правоохранительных органов, до прокуратуры, — рассказывает Сергей. — На 11-й день голодовки нас вызвали с одной из голодавших в прокуратуру города Москвы. Я — не единственный пострадавший от Международного кредитного бюро, выдававшего кредиты и договоры займа под залог жилья. Таких пострадавших — огромное количество". Как выяснилось, эта организация использовала вывеску банка, и люди, бравшие кредит, были уверены, что берут займ в банке.
После смерти матери Сергей обнаружил дома массу психотропных препаратов, взявшихся непонятно откуда. Он утверждает, что его мать никогда не состояла на учете у психиатра и не принимала подобных лекарств. Зато, приезжая, он заставал дома неизвестных людей, которые, видимо, пытались повлиять на решения пожилой женщины. Мама никогда не говорила сыну о кредитах, и он не понимает, зачем вообще они могли ей понадобиться.
Однако соседка Галины Мироновны, Татьяна Панова, уверена – Сергей сам виноват в том, что случилось. По ее словам, сын не ухаживал за больной матерью, как-то обещал "вспороть ей живот", а всю помощь престарелой женщине оказывал какой-то посторонний мужчина, менял ей памперсы, простыни. В последний день Галины Мироновны дети якобы отказались приехать, даже когда скорая отвозила их мать в больницу.
В студии выяснилось, что Татьяна Панова, поливающая грязью актера, является доверенным лицом собственницы, которая выкупила квартиру. Можно ли на фоне этого доверять ее словам? Новая собственница квартиры занимается недвижимостью и на нее зарегистрировано как минимум пять фирм. Случайность ли это, или она как раз и замешана в составлении фиктивного договора купли-продажи и обмане пожилых людей? Как людей втягивают в мошеннические схемы и оставляют без крыши над головой? Что происходит за закрытыми дверьми Международного кредитного бюро, куда не может попасть даже корреспондент телеканала "Россия" Александр Карпов? Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" продолжает расследование.
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