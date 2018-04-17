Боевики производили химическое оружие в сирийской Думе, заявили российские военные

Российские военные обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию, где боевики занимались производством химического оружия. Там оказались такие запрещенные вещества, как тиодигликоль и диэтаноламин. Они используются при производстве боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприт. Кроме того, на складе нашли баллон с хлором. Похожий был замечен в постановочном ролике боевиков, рассказал телеканалу "Россия 24" специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Александр Родионов.

Напомним, 7 апреля ряд СМИ распространил информацию, будто в сирийском городе Дума произошла химическая атака. Однако российские военные опросили врачей, которые работали в этом районе, а также боевиков и мирных жителей. Никто из них ничего о применении отравляющих веществ не слышал.

Более того Министерство обороны РФ опубликовало интервью с двумя очевидцами провокации, причем оба имеют медицинское образование. Они рассказали, что все "пострадавшие" от химического оружия не имели никаких признаков отравления. Однако какие-то неизвестные люди обливали их водой, кричали, что они заражены и одновременно снимали все это на видеокамеры.