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Обмен санкциями 53 минуты назад
Интервью Лаврова ВВС подрезали примерно на треть
Россия призывает участников нелегитимного обстрела Сирии прекратить манипуляции с общественным мнением и вмешательство в работу международных организаций. Так прокомментировали в российском МИДе заявление французских коллег о том, что Москва и Дамаск мешают миссии Организации по запрещению химоружия попасть в Думу. Сами эксперты при этом никаких претензий не высказывают и уже находятся в городе. Как британские журналисты пытались поймать на слове Сергея Лаврова, и почему часть интервью с российским министром так и не попала в эфир?
"Трудный" или "непростой разговор", как переводится название передачи, оказался трудным, прежде всего, для ВВС. Настолько, что из более чем получасового интервью зрителям не показали практически треть. Хотя это очень важные фрагменты — от своих зрителей британская телекорпорация утаила, к примеру, вот такой диалог.
- Когда вы, министр иностранных дел Российской Федерации, утром просыпаетесь и читаете в Twitter, что президент и верховный главнокомандующий США фактически угрожает вам и говорит: "Готовься, Россия! Сейчас к вам прилетят наши хорошие, новые, умные ракеты!", что вы по этому поводу думаете?
Сергей Лавров:
- Я думаю по этому поводу, что президент США написал что-то в Twitter.
- И как вы реагируете на его твиты?
- Как говорится, все познается на практике. Мы решили посмотреть, как эти "новые", "умные" и "хорошие" ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты.
Но западные СМИ рассказывают другое — о якобы блестяще проведенной операции. Правда, некоторые утечки все же заставляют задуматься — а так ли гладко все прошло? Издание The Times написало, что Сирию должна была атаковать и британская подлодка, однако вместо этого ей пришлось постоянно менять свое местоположение. Вот цитата: "Британская ударная подводная лодка оказалась втянута в игру "кошки-мышки" с российскими подлодками и военными кораблями. Охоту, как сообщается, возглавляли корабли проекта "Палтус", дислоцированные на российской военной базе в Тартусе. Британская подлодка не приняла участие в нанесении ударов".
Свои действия в отношении независимой страны Великобритания называет легитимными. До чего подобные операции ранее довели Ирак и Ливию, Сергей Лавров в интервью напомнил. Но этот фрагмент тоже вырезали, зато все журналистские передергивания — в полном объеме.
- Вы говорили, что у вас есть неопровержимые доказательства того, что некая русофобская страна (имеется в виду Великобритания) работала совместно с "Белыми касками" для того, чтобы инсценировать инцидент…
- Подождите секундочку. С чего Вы решили, что я имел в виду Великобританию? Не нужно приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал: "государство, которое рвется быть в первых рядах русофобской кампании". Так что постарайтесь цитировать меня без искажений, а то получается не очень профессионально.
Хладнокровие Лаврова явно выводило журналиста из себя. Попытки перебивать и желание, не особо слушая собеседника, доказать свою правоту.
- У вас есть хоть малейший намек на доказательство, что к покушению на Сергея Скрипаля причастны британские спецслужбы?
- Еще у римлян была такая поговорка – "Ищи, кому выгодно". Я считаю, что Великобритании оказалась очень на руку провокация — как в Сирии, так и на собственной территории.
Из 20 западных стран выслали более 100 российских дипломатов, потому что все считают виновной именно Россию. Если вы все-таки хотите говорить по существу, позвольте добавить следующее. В субботу мы представили документ с выводами Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице (это одна из упомянутых вами четырех лабораторий), который действительно обнаружил "высокую концентрацию" А-234, но помимо этого…
- Так вы доверяете ОЗХО или нет? Вопрос очень простой. Судя по всему, вы им не доверяете?
- Послушайте, для британца у вас ужасные манеры.
Но и более высокопоставленные британцы в последнее время позволяют себе всякое.
- Летом Россия принимает Чемпионат мира по футболу, и министр иностранных дел Великобритании Джонсон уже сравнил его с тем, как Гитлер в 1936 году принимал Олимпийские игры в Берлине.
- В 1938 году, то есть уже после той самой Олимпиады, состоялся футбольный матч между Великобританией и Германией. Вы можете найти в Интернете фотографию с этого матча, на которой перед началом игры и немецкие, и британские футболисты вскидывают руки в нацистском приветствии.
Этот фрагмент и эту фотографию зрителям ВВС, конечно же, не показали тоже. Хотя расчет явно был на эмоциональную реакцию Лаврова, задеть, очевидно, хотели и темой санкций.
- Из-за предыдущего пакета санкций, которые ввело правительство США, российский фондовый рынок очень сильно "просел". Россию загнали в угол?
- Что ж, спасибо за сочувствие. Но не переживайте, мы как-нибудь продержимся.
Тем более что политики в США снова не могут разобраться между собой, так будут новые антироссийские санкции или нет. Американские телеканалы откровенно смеются над тем, что подчиненные Трампа заявляют что-то такое, чего сам президент еще и близко не одобрил: "По всей видимости, он дал задний ход — не стал вводить новые экономические санкции. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что их объявят в понедельник. Как пишет Washington Post, президент пришел в ярость из-за анонсирования".
"Санкции в отношении России будут одобрены в ближайшее время, — обещала постпред США при ООН Никки Хейли. — Министр финансов объявит о них в понедельник, если уже этого не сделал. Всем известно, что мы даем четкий сигнал".
"Сейчас понедельник, и подобных заявлений не было: очевидно, пока что эти меры отменены", — констатировал телеведущий.
"Кремль давно уже ничему не удивляется, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий песков. — В XX веке санкции объявлялись 174 раза, из них почти 110 вводились США. Это такая обыденная практика во внешней политике Соединенных Штатов, с которой мы не можем согласиться и которую считаем незаконной".
— У вас есть такое ощущение, что снова началась "холодная война"?
— По-моему, сейчас все еще хуже, чем во времена "холодной войны", потому что в те времена, по крайней мере, были каналы коммуникации и не было такой истерической русофобии. Сегодня же мы наблюдаем, так сказать, геноцид посредством санкций.
Лавров назвал лживыми заявления западных политиков о том, что санкции вводятся исключительно против крупных бизнесменов: речь, на его взгляд, о желании наказать российский народ за итог президентских выборов.
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