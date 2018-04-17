Русскими хакерами пугают британских домохозяек

Обвинения США и Британии в адрес якобы хакеров из России полностью девальвированы и ничем не подкреплены. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на многочисленные предупреждения Пентагона о том, что "уже в ближайшее время русские проникнут в каждый дом через модем и IP-адрес". Новость о мифической кибератаке тут же подхватили британские The Daily Mail и Sky News. Вот только специалист по кибербезопасности из Вашингтона проговорился: обвинения в хакерстве — лишь повод для Белого дома оправдать новую порцию готовящихся антироссийских санкций.

Спецслужбы США и Великобритании обвиняют Россию в подготовке масштабных кибератак. Они утверждают, что российские хакеры интересуются не только правительственными учреждениями, но и простыми домовладельцами, проникая в домашние компьютерные сети, чтобы по команде обвалить все и вся. The Times приводит мрачные прогнозы экспертов: "Произошла атака, и эта атака может стать первой схваткой в битве, которая может привести к войне. Киберхолодная война продолжается, и мы будем ждать реакции России в ближайшие дни. Мы должны приготовиться".

В российском посольстве в Лондоне напомнили, что еще в декабре прошлого года во время визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона британской стороне было предложено провести открытые консультации между специалистами двух стран в области кибербезопасности. Но эта инициатива так и осталась без ответа.

"Я бы хотел вернуться к предложению, которое было озвучено Сергеем Лавровым в декабре месяце прошлого года, когда он сказал Борису Джонсону: "А давайте наши специалисты, если у вас есть какие-то вопросы к нам по этой части, соберутся и обсудят предмет на правильном языке, что вас волнует и что является основой таких истеричных кампаний". Ответа мы так и не получили. А неофициально нам сказали, что в общем-то такие консультации им не нужны. То есть, с одной стороны, запускается такая истерика в прессе, а с другой стороны, британцы уходят от предметного разговора с нами конкретно на уровне специалистов", — подчеркнул посол РФ В Великобритании Александр Яковенко.

Стоит напомнить, что угрозы кибернападения на Россию в британском парламенте были озвучены еще месяц назад после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Обвинения в адрес России из Великобритании и США звучат особенно странно. Достаточно вспомнить разоблачения бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, который вскрыл систему тотального контроля над всеми коммуникациями со стороны британских и американских спецслужб. Чего только стоил один проект PRISM, который позволяет перехватывать свыше полутора миллиардов электронных сообщений и телефонных разговоров. О возможностях британских и американских специалистов говорит непрекращающийся скандал вокруг английской компании Cambridge Analytica, которая отслеживала миллионы пользователей Facebook. В Великобритании, как и в США, этой компании приписывают магическое влияние на избирателей, которые в итоге проголосовали за "Брексит". Руководители компании, в том числе и бывшие, теперь регулярные ответчики на слушаниях в парламентских комитетах.

В британском правительстве сейчас запущен механизм по запугиванию всех агрессивной Россией, поэтому на фоне таких крупных провокаций, как в Солсбери, вполне годятся информационные поводы поменьше. Но за удары по Сирии правительству все-таки приходится отвечать. В парламенте уже второй день идут жесткие дебаты, и Терезе Мэй приходится оправдываться за свои поспешные и на самом деле агрессивные действия. "Мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химического оружия в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия", — заявила Мэй.

По ее логике, национальным интересам Великобритании сегодня отвечают пуски крылатых ракет по территории другого суверенного государства без санкции Совета Безопасности ООН. В Лондоне удар называют ограниченным. Никто при этом не задается вопросом, к каким человеческим жертвам и разрушениям в Сирии могло привести это нападение, если бы не сработала сирийская ПВО и до целей долетела вся сотня выпущенных по этой стране ракет.