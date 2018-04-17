Россияне Большакова и Бородачев завоевали золото чемпионата Европы по фехтованию

Российская саблистка Валерия Большакова и рапирист Кирилл Бородачев стали обладателями золотых медалей молодежного чемпионата Европы для игроков не старше 23 лет. Соревнование проходит в Ереване.

В решающей встрече Большакова со счетом 15:12 оказалась сильнее итальянской соперницы Элоизы Пассаро. Вместе с тем бронзовые медали достались представительнице Турции Ирине Шукле и Малине Вонгсавади из Франции.

В свою очередь в мужской части соревнований Бородачев одержал минимальную победу со счетом 15:14 над французом Роже Валлераном. Бронзу завоевал белорусский рапирист Владислав Логунов, а также россиянин Александр Сироткин, который на стадии полуфинала уступил как раз ставшему победителем Бородачеву.