МГИМО готовит площадку для эвакуации российских студентов из-за границы

"Highly likely welcome back" или по-русски — "Добро пожаловать обратно", с припиской — "весьма вероятно". Обращение к российским студентам за рубежом и одновременно название проекта Россотрудничества. Фраза highly likely в заголовке инициативы — и в штуку, и всерьез, ведь именно ею прикрывались британские власти, когда обвиняли Россию в покушении на Сергея Скрипаля. Но помимо юмора, студентам о своей безопасности предлагают задуматься всерьез. Особенно, в тех странах, которые с некоторых пор стали более чем недружественными. Так что возможны и провокации, и политическое давление. Сейчас за студенческими партами заграницы — более 60 тысяч россиян. Но, конечно, призыв — "пора домой" – относится, в первую очередь, к тем, кто находится в Великобритании. Предложение не голословное: площадку для экстренной эвакуации студентов готовят в МГИМО. Конкретно — на факультете управления и политики. Тем, кто подзабыл русский, даже предлагают английскую программу, аналогичную зарубежной. Словом, возвращаться есть, куда. Но закономерный вопрос — есть ли желающие?

Даром преподаватели время с ними тратили, считают в Россотрудничестве. Приглашение российских студентов из зарубежных вузов на родину уже работает. Подробнее об этом — Ольга Евко, начальник Управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества: "Скажу честно, не только Великобритания, мне уже и ряд европейских стран, и постсоветское пространство звонили. Хорошо стелить соломку, да? Мы должны принимать какие-то превентивные меры для того, чтобы наши соотечественники не оказались в ситуации, когда им в течение 30 дней, когда кончается виза, которую им не продлевают, необходимо будет искать, где продолжить свое обучение".

"Стоит ли стелить соломку? Наверное, стоит. Потому что, как мы знаем, ситуация в мире достаточно нестабильна, нас не всегда любят и не везде", — добавляет студентка магистратуры по направлению кино-продюсирование Евгения Дедюкина.

Как конкретно Великобритания сейчас относится к России, всем ясно. Так что опасения насчет провокаций в студенческой среде и просто влияния русофобских настроений пустыми страхами не назовешь.

"С точки зрения безопасности, например, а это в современном мире, пожалуй, одна из наиболее важных составляющих качества жизни, здесь, конечно, Россия, а тем более, российские столицы, российские крупные города, дают фору западным городам — и это один из поводом для возвращения", — считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Принять тех, кто готов переехать, может один из гуманитарных факультетов МГИМО. Хоть нескольких сотен новых студентов. Даже ускоренную процедуру оформления подготовили. "Смогут в кратчайшие сроки для начала подать заявку для одной из магистерских программ и оставить заявку, в какой отрасли им было бы интересно работать. И в ответ получат соответствующее предложение", — обещает декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Великобританией мир зарубежного образования, разумеется, не ограничивается. Есть та же французская Сорбонна, в США — Гарвард и Стэнфорд. Во многих зарубежных университетах действует система баллов, и они производят взаимозачеты прослушанных курсов. То есть, отучившись, допустим, год во Франции, можно продолжить образование в Шанхайском университете. При возвращении в Россию зарубежный год также пойдет в зачет.

"Университет является частью Болонского процесса, и те механизмы, которые предусмотрены в британских и европейских вузах, мы их не лишены, — добавляет Генри Сардарян. — Со вчерашнего дня, за сутки, 24 часа , мы уже получили несколько заявок от студентов, которые находятся в Великобритании. И можно предполагать, что до лета это количество будет только увеличиваться".

В Россотрудничестве не спорят, какой диплом лучше — британский или российский: речь о безопасности, о том, что вполне можно доучиться на родине, если за рубежом некомфортно на фоне той же истории с "Новичком".