ЦСКА переиграл "Химки" в первом матче четвертьфинала Евролиги

В баскетбольной Евролиге стартовали четвертьфинальные поединки. В одной из пар очную борьбу за Финал четырех ведут российские ЦСКА и "Химки". В первом матче "дерби Ленинградки" победу со счетом 98:95 праздновали баскетболисты столичного клуба. Самыми результативными игроками матча стали химчанин Алексей Швед и армеец Серхио Родригес, в активе которых по 22 очка.

Примечательно, что на протяжении большей части игры "Химки" уверенно контролировали ход игры и вели в счете, ни разу не дав "красно-синим" вырваться вперед. Так, на перерыв команды ушли при счете 54:46 в пользу подопечных Георгиоса Барцокаса. Лишь в середине третьей четверти баскетболисты ЦСКА перехватили инициативу и повели в счете. После этого в напряженной борьбе москвичи и вовсе смогли одержать непростую победу, поведя в серии до трех побед со счетом 1:0.

Следующий матч состоится 19 апреля в Москве.