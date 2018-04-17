Американцы не хотят прекращения полетов над Россией

США ведут диалог с Россией по поводу пролетов американских самолетов над российской территорией.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она уточнила, что речь идет о полетах гражданской авиации. По ее словам американцы планировали обсудить эту тему с представителями гражданской авиации России на этой неделе в Вашингтоне, но Москва перенесла переговоры на более поздний срок.

Науэрт подчеркнула, что США ждут, что РФ будет сотрудничать по этой теме, "потому что мы не хотим перебоев для американских авиаперевозчиков".

Как передает "Интерфакс", представитель Госдепа отметила, что более точной даты переговоров пока нет.

13 апреля руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату отечественного парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран, который дает право кабинету министров страны по решению президента вводить 16 различных ответных мер.