Василий Небензя: Ракка лежит в руинах

В ходе проведенного по инициативе России заседания Совбеза ООН по обсуждению гуманитарной ситуации в сирийской Ракке и лагере беженцев Эр-Рукбан постпред РФ Василий Небензя заявил, что город лежит в руинах.

"Только недавно в Ракке побывала миссия ООН, и даже несмотря на то, что она продолжалась всего несколько часов, ясно, что город лежит в руинах, — отметил дипломат. — Под завалами лежат горы трупов, каждый день люди подрываются на минах, не работают больницы и школы".

Российский полпред при всемирной организации перечислил шесть необходимых шагов для урегулирования в Сирии:

"Первое: у сирийского конфликта нет военного решения. Политические основы урегулирования хорошо известны. Нужно совместно работать над выполнением резолюции СБ ООН 2254, которая призвана способствовать переговорам в рамках Астанинского процесса и итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Призываем США и их союзников прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права.

Кроме того, призываем прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность.

В третьих, призываем все государства, все оппозиционные силы прекратить агрессивную ненавистническую риторику в отношении властей Сирии, а заодно и России, а также шаги, направленные на насильственное свержение власти.

В-четвертых, призываем государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить, наконец, окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе".

Также Василий Небензя призвал также международное сообщество "незамедлительно включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии".

В-шестых, мы призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химического оружия".

Также российский дипломат подчеркнул, что США, Великобритания и Франция не смогут силовым путем отстранить от власти президента Сирии Башара Асада. "Если задача состоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как военного преступника, чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача не реализуема. Иллюзий тут быть не должно", — заявил Василий Небензя.

Одновременно постпред РФ при ООН напомнил, что Россия активно работает над восстановлением предместья Дамаска — Восточной Гуты, однако необходимо, чтобы и другие государства предоставили помощь. Василий Небензя напомнил, что Россия в координации с Сирией предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население. По его словам, для восстановления Восточной Гуты требуется адресное содействие международного сообщества, в том числе, по линии ООН и ее профильных структур.

Как сообщалось, ранее город Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ), напоминает ТАСС. Он был освобожден 17 октября минувшего года формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии", которой оказывал поддержку военный альянс во главе с США. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что ситуация в Ракке остается крайне тяжелой: в результате бомбардировок американской авиации город на 70 процентов стерт с лица земли, в нем функционируют только две больницы, которые в настоящее время переполнены.