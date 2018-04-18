18 апреля 201801:14
Полупрофессиональный клуб из третьей лиги вышел в финал Кубка Франции
Во Франции состоялся первый полуфинал национального кубка, в котором встречались две главные сенсации нынешнего розыгрыша Кубка – "Ле Эрбье" и "Шабли". Обе команды представляют полупрофессиональную лигу, которая является третьей по ранжиру в структуре французского футбола.
Успех в полуфинальной встрече праздновали футболисты "Ле-Эрбье". Голы Флорьяна Давида и Амбруза Гбохо обеспечили "Ле-Эрбье" победу со счетом 2:0 и позволили команде впервые пробиться в финал Кубка Франции.
В другой паре полуфиналистов за право сразиться с представителем третьего дивизиона в финале кубка страны поспорят представители Лиги 1 – "Пари Сен-Жермен" и "Кан". Поединок состоится 18 апреля.
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