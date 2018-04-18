Украинские моряки пригрозили возвращением в Крым из-за "квартирного вопроса"

Группа офицеров ВМС Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, передает РИА Новости.

В своем послании моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там все свое имущество. Как пишет офицеры, с тех пор руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС жильем.

"Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", — говорится в письме.

Моряки надеются, что украинские власти решат их проблему, и не толкнут военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Как известно, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя изъявили желание вернуться в состав России.

Референдум на полуострове был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Большая часть кораблей украинского флота после вхождения Крыма в состав РФ подняли флаг ВМФ России. Весной 2014 году Москва передала Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В начале 2018 года президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине военную технику, оставшуюся в Крыму.