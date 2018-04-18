18 апреля 201809:51
Панарин вошел в тройку лучших бомбардиров плей-офф
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин, отличившись заброшенной шайбой и голевой передачей в третьем матче серии с "Вашингтон Кэпиталз", вошел в тройку лидеров нынешнего плей-офф по системе "гол+пас". Теперь на счету россиянина 7 (2+5) очков.
Лидирует же в бомбардирской гонке чешский форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк, набравший 9 (4+5) баллов за результативность. Вторую строчку занимает нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Он, как и Панарин, имеет в своем активе 7 очков. Однако канадец четырежды поражал ворота соперника.
goal for ohio’s capital city!#cbj | #marchon pic.twitter.com/ePXWrzr9la— x — columbus blue jackets (@BlueJacketsNHL) 18 апреля 2018 г.
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