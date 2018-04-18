Экс-замдиректора ФСИН обвинили в злоупотреблениях при строительстве СИЗО в Крыму

В отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Крыму, что повлекло за собой ущерб бюджету в размере не менее 193 миллионов рублей.

Как выяснили следователи, в период с декабря 2015 года по январь 2016 года Коршунов из корыстных соображений помог заключить контракт на строительство изолятора с подконтрольным ему ООО "Юнистрой", хотя знал, что компания не располагает необходимыми для этого ресурсами. На счета организации было перечислено не менее 82 миллионов рублей.

В декабре 2016 года, хотя работы по строительству не были завершены и требовалось проведение процедуры выбора нового исполнителя работ, Коршунов организовал заключение дополнительных соглашений с ООО "Юнистрой". В итоге на счета фирмы поступило еще 111 миллионов рублей. Однако изолятор так и не был построен.

"В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей", — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Олег Коршунов был арестован осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей при закупках товаров по госконтрактам. В деле фигурируют два документа на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Позже в отношении него было возбуждено еще несколько уголовных дел по другим эпизодам мошенничества и хищений из бюджета.