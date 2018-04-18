Ради фана и движа: Telegram пожалуется на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора.

"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора... Так, ради фана и движа", — написал в соцсети адвокат Павел Чиков.

По его словам, в правовой департамент "Агоры", которая защищает интересы Telegram, обратились уже 73 человека. Из-за блокировки мессенджера их сайты оказались недоступны. Чиков опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд. Он сказал, что вести все суды у "Агоры" возможности нет, но они готовы оказывать консультации. Юрист считает, что "несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично".

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram. Причиной данного решения стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Создатели мессенджера заявили, что сделать это технически невозможно. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке ресурса.

Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google. После чего Роскомнадзор начало блокировать и эти адреса. В ведомстве РИА Новости заявили, что будут блокировать все интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram.