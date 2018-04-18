Овечкин сыграл 100 матчей в плей-офф НХЛ, повторив рекорд "Вашингтона"

Для российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина третья встреча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Колмбус Блю Джекетс" стала юбилейной в карьере. Теперь на счету россиянина 100 игр, проведенных им в составе столичной команды в рамках плей-офф.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Келли Миллером и Дэйлом Хантером, являющимися рекордсменами клуба в Кубке Стэнли, сообщает РИА Новости. Также капитан "Вашингтона" вышел на третье место в истории "Кэпиталз" по количеству передач в плей-офф – их у него стало 46.

Напомним, что в третьем матче серии с "Коламбусом" команда Александра Овечкина сумела добыть победу в овертайме со счетом 3:2.