Во Внукове разгерметизировался контейнер с пчелами. Идет эвакуация

В аэропорту Внуково пассажиров эвакуируют из-за нападения пчел.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек Boeing 737. Лайнер готовился к вылету в Симферополь.

Было принято решение эвакуировать пассажиров. В ближайшее время авиакомпания "Россия" предоставит им резервный лайнер.