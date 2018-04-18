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Роскомнадзор против Telegram 19 минут назад

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18 апреля 201812:32

Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Telegram

EAST NEWS

Президент РФ Владимир Путин знает о решении Таганского суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вопрос скорее правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке Telegram", — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Руководство Telegram заявило, что технически выполнить это требование невозможно, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.

16 апреля в соответствии с решением суда операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram. Роскомнадзор также начал блокировку IР-адресов подсети Amazon и еще одного ресурса, которые Telegram использует для работы мессенджера.

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