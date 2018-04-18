В московском детсаду детей напоили "Уайт-спиритом"

Московские следователи разбираются в обстоятельствах ЧП в одном из детских садов. Там 17 апреля после занятий по физкультуре воспитательница по просьбе детей дала им попить из бутылки, стоявшей на столе в зоне для питания.

После этого четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы с отравлением, сообщает управление СК РФ по Москве.

Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника другая воспитательница этой группы для удаления пятен со своей одежды развела растворитель "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей.

Именно из этой бутылки впоследствии и выпили дети "воды". Сейчас опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Леонид Печатников, дети находятся в Филатовской больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.