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18 апреля 201814:02 Марина Булыга

"Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой

В Большом театре готовятся к грандиозной премьере: уже в эту пятницу зрители увидят оперу "Бал-маскарад". Собственную версию знаменитого сюжета представляет итальянская команда постановщиков.

Романтический триллер, комедия, леденящая душу, жемчужина творений Верди: опера "Бал-маскарад" после долгого перерыва возвращается на сцену Большого.

Взмах дирижерской палочки, кринолины и венецианские маски сменяются армейскими мундирами XX века. На сцене Большого — бостонская версия оперы. Создатели новой постановки переносят нас из времен Верди в прошлое столетие.

"Как вы знаете, из-за соображений цензуры для премьеры действие оперы было перенесено в другое место и в другую историческую эпоху. Поэтому раз это было сделано на премьере, я думаю, что здесь это тоже не представляет никаких сложностей", — говорит дирижер Джакомо Сагрипанти.

В свое время либретто доставило Джузеппе Верди много неприятностей. В основе оперы лежит заговор и покушение на убийство шведского короля Густава Третьего. Такой сюжет не пропустила цензура.

Чтобы оперные герои надели маскарадные маски, Джузеппе Верди изменил место действия и биографию персонажей. Так появляется бостонский губернатор Ричард и его свита.

На премьере в римском театре "Апполо" сам Верди остался недоволен скудными декорациями, но Большому всегда есть, чем удивить: во время представления все сценические формы дополнят видеодизайном.

Генеральный прогон — это последняя шлифовка перед премьерой. Выверяют направление каждого прожектора, расположение декораций в соответствии со сценографическим планом и световые эффекты для необходимого эмоционального накала.

"Чтобы рассказать это психологическое безумие, мы обратились к визуальной эстетике Альфреда Хичкока, который большой мастер рассказывать психологические драмы. Поэтому мы перенесли действие в 50-е годы, когда, собственно, он занимался своим искусством", — говорит режиссер-постановщик Давиде Ливерморе.

Соединить триллер и легкую, струящуюся музыку Верди доверили итальянской команде. Дирижер, режиссер-постановщик, художники по костюмам и свету — все с родины великого композитора. Итальянцам в Большом, несмотря на все сложности творческого процесса, удалось реализовать свои задумки и даже мечты.

"Я впервые в России, в Большом театре — это моя многолетняя мечта, которая наконец-то реализовалась", — рассказывает оперный певец Джорджо Берруджи.

"Для нас всегда, каждый раз, когда мы выступаем в роли у Верди, это очень большая ответственность", — говорит оперный певец Владимир Стоянов.

Большому театру — и большие ожидания. Оправдывать их артисты и постановщики будут на протяжении шести выступлений. Премьера на исторической сцене пройдет 20 апреля.

Текст: "Вести-Москва"

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