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ВИЧ и СПИД 15 минут назад
Вагинальный имплантат поможет защитить женщин от ВИЧ
Специалисты Университета Уотерлу, Канада, разработали вагинальный имплантат, способный защитить женщин от передачи половым путём вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Многообещающее медицинское устройство уменьшает количество клеток, способных стать мишенью вируса во время секса.
По мнению канадцев, новая технология является более эффективной профилактической мерой по сравнению с анти-ВИЧ препаратами и презервативами.
Напомним, что ВИЧ, в отличие от того же вируса Эбола, не убивает людей, он лишь ослабляет их защиту перед другими заболеваниями. Отсюда и название: вирус иммунодефицита человека и синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Однако ослабление иммунитета постепенно приводит к смерти заражённого, если он не принимает никаких мер по снижению количества вирусных частиц в своём организме.
С момента первых публикаций о ВИЧ прошло уже более 35 лет, но проблема актуальна и сегодня. В России ситуация и вовсе плачевная: только зарегистрированных заражённых ВИЧ — один миллион 114 тысяч человек. При этом каждые пять минут и без того пугающее число увеличивается ещё на одного человека.
Специалисты всего мира ищут способы обезопасить людей от заражения и передачи ВИЧ.
Отправной точкой для разработки нового инструмента стало более раннее исследование канадских специалистов. Несколько лет назад они выяснили, что некоторые секс-работницы в Кении не заражались вирусом, несмотря на отношения с ВИЧ-положительными половыми партнёрами. Специалисты посчитали, что причина тому – естественный "иммунный покой" (об этом термине чуть ниже).
Как поясняют специалисты, ВИЧ поражает клетки крови человека, имеющие на своей поверхности CD4-рецепторы: например, Т-лимфоциты. Последние мобилизуются иммунной системой, когда вирус попадает в организм человека. Если же Т-лимфоциты остаются в покое и не пытаются бороться с вирусом, они не инфицируются, и самого заражения не происходит.
Изучая этот процесс, специалисты даже ввели термин "иммунный покой", когда Т-лимфоциты не обороняются. Собственно, как уже отмечалось выше, учёные считают, что по этой причине некоторые кенийские женщины и не заражались вирусом.
Ингибирование реакции иммунной системы против вирусных частиц, присутствующих в женских половых органах, может показаться нелогичным, но именно этот процесс и мешает вирусу закрепиться в организме.
Профессор Школы фармацевтики при Университете Уотерлу Эммануэль Хо (Emmanuel Ho) и его коллеги задались вопросом: можно ли фармацевтическими средствами индуцировать "иммунный покой" при помощи препарата, который будет находиться в месте возможного заражения? Проще говоря, они хотели разработать устройство, которое будет имитировать "иммунный покой".
С этой целью исследователи разработали вагинальный имплантат, который не даёт ВИЧ передаваться между людьми.
Имплантат состоит из полой трубки и пары гибких дуг, за счёт которых он удерживается во влагалище. Внутри трубки находится гидроксихлорохин — лекарство от малярии, которое ослабляет иммунную реакцию. Препарат медленно выпускается пористым материалом трубки и поглощается стенками влагалища.
"Мы знаем, что некоторые препараты, принимаемые перорально, никогда не попадают во влагалище. Поэтому этот имплантат может обеспечить более надёжный и дешёвый способ, помогающий Т-лимфоцитам не реагировать на инфекцию. Тем самым имплантат будет предотвращать передачу вируса", — говорит Хо.
Специалисты протестировали имплантат на кроликах. В результате устройство приводило к значительному снижению активации Т-лимфоцитов.
Вдохновлённые положительными результатами первичных исследований, учёные сейчас работают над улучшением подхода.
По словам Хо, пока они не знают, может ли их имплантат стать самостоятельным вариантом профилактики передачи ВИЧ или же его лучше использовать в сочетании с другими мерами профилактики. "В будущем мы намерены ответить на эти вопросы", — заключает он.
Результаты исследования и описание разработки представлены в научном издании Journal of Controlled Release.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об уникальном антителе, которое может бороться с 99% штаммами ВИЧ. Также мы сообщали о тесте, способном обнаружить даже "скрытый" ВИЧ, и технологии диагностики, которая выдаст результат за 30 минут.
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